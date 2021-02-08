09:03  08 лютого
В Україні після вихідних значно впав добовий показник COVID-19: що відомо
10:56  07 лютого
У центрі Чернівців стався вибух у торговому центрі
08:11  08 лютого
На Донбасі поранено ще одного військовослужбовця ООС
UA | RU
UA | RU
08 лютого 2021, 08:11 85

На Донбасі поранено ще одного військовослужбовця ООС

08 лютого 2021, 08:11 85
Читайте также на русском языке
Його доставили до лікарні, де йому надається медична допомога
Його доставили до лікарні, де йому надається медична допомога
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 7 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Новомихайлівки, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та прицільний постріл зі снайперської зброї.

В результаті цього військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога", - повідомляє штаб.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також – стрілецької зброї. Поблизу Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2.

Від початку поточної доби, 8 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

ООС бойовики Донбас військова техніка зброя

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Булава від Вілкула: екс-"регіонали" у Кривому Розі переважили "слуг народу"
Як Кирило Тимошенко доб'є рейтинг Зеленського "Великим будівництвом" у 2021 році
Всі публікації »
Сергій Лямець
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram