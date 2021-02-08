На Донбасі поранено ще одного військовослужбовця ООС

Його доставили до лікарні, де йому надається медична допомога

Його доставили до лікарні, де йому надається медична допомога

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 7 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Новомихайлівки, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та прицільний постріл зі снайперської зброї.

В результаті цього військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога", - повідомляє штаб.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також – стрілецької зброї. Поблизу Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2.

Від початку поточної доби, 8 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.