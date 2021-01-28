Червоний рівень небезпеки: на Україну обрушився сильний снігопад (ФОТО)

Влада просить людей максимально обмежити пересування вулицями

Влада просить людей максимально обмежити пересування вулицями

Фото: з відкритих джерел

У четвер, 28 січня, через сильний снігопад і налипання мокрого снігу ускладнено рух транспорту на автодорогах країни, а також у чотирьох областях були введені обмеження на рух транспорту: в Одеській, Миколаївській, Київській і Полтавській.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Рятувальники попередили про найпотужніші снігопади, які можуть залишити частину міст без світла і транспорту.

Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів", - заявили рятувальники.

Так, в Одеській та Миколаївській областях очікується приріст снігового покриву на 30-40 см. В південній частині України пориви вітру досягнуть 15-20 м/с.

В Кіровоградській області очікується сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу. Значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу очікуються в Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях (приріст снігового покриву 10-15 см).

Крім того, за рішенням місцевих органів влади на період складних погодних умов введено обмеження на в'їзд великовантажного транспорту.

Так, через погіршення погоди в Полтавській області обмежили рух вантажівок по трасі М-03 (Київ-Харків-КПП Довжанський) в напрямку Києва. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у Facebook. Обмеження почало діяти з 23.00 середи, 27 січня, від кордону з Харківською областю до кордону з Київською, у напрямку столиці. Рух обмежили через складні погодні умови і щоб уникнути заторів.

Також з 21:00 27 січня в Одеській області заборонено рух великовантажних т/з та автобусів на всіх дорогах загального користування державного значення; заборонено рух автотранспортних засобів усіх категорій на а/д М-15 Одеса-Рені і М-16 Одеса-Кучурган.

В Миколаївській області з 21:30 27 січня обмежено рух великовагових т/з та автобусів на а/д Н-24 Благовіщенське - Миколаїв та М-13 Кропивницький - Платоново.

У Київській області з 23:00 27 січня обмежено рух вантажних транспортних засобів на дорогах загального користування державного значення.

Рятувальники в Одеській і Миколаївській областях вже надали допомогу близько 360 громадянам і відбуксирували понад 100 видів транспорту.

У цілому для забезпечення проїзду по дорогах державного значення задіяно в роботі 1023 одиниць техніки і 1305 робітників, в тому числі 7 одиниць важкої снігоприбиральної техніки мобільних загонів і 2 одиниці інженерної та спеціальної техніки ДСНС.

Нагадаємо, в Одесі 27 січня через сильний снігопад рух транспорту по вулицях міста було ускладнено, утворилися великі пробки. Через сильний вітер дерева падають на проїжджу частину.