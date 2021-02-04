У МОЗ заявили, що жителі ОРДЛО можуть безкоштовно лікуватися від COVID в Україні

Таке лікування вони отримають, якщо тест підтвердиться на КПВВ або за місцем прибуття

Таке лікування вони отримають, якщо тест підтвердиться на КПВВ або за місцем прибуття

Фото: МОЗ

Мешканці окупованого Донбасу теж можуть безкоштовно лікуватися від коронавірусау на підконтрольній території. Таке лікування вони отримають, якщо тест підтвердиться на КПВВ або за місцем прибуття.

Як пише RegioNews, про це на дискусії "Пандемія COVID-19 у контексті гуманітарної кризи: ситуація на сході України" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, люди, які приїжджають на КПВВ, можуть зробити тести на COVID в сервісній зоні. При негативному тесті не потрібна ізоляція, а інформація про це надійде в додаток "Вдома". Якщо немає можливості встановити додаток, їх направляють в обсерватор на 14 днів. "Якщо це (хвороба, - ред.) буде виявлено, вони отримуватимуть безкоштовне лікування на території України. Якщо симптоми хвороби не будуть виявлені, громадяни можуть вільно пересуватися по території", - сказав Ляшко. При цьому є можливість не здавати тест на місці, а відправитися в пункт призначення, зазначений в додатку, і вже там здати тест. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні хочуть у чотири етапи вакцинувати людей від COVID-19. Також стало відомо, що в Україні з'явиться сайт для запису на COVID-вакцинацію.

.