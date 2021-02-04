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04 февраля 2021, 18:08 111

В Минздраве заявили, что жители ОРДЛО могут бесплатно лечиться от COVID в Украине

04 февраля 2021, 18:08 111
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Такое лечение они получат, если тест подтвердится на КПВВ или по месту прибытия
Такое лечение они получат, если тест подтвердится на КПВВ или по месту прибытия
Фото: Минздрав
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Жители оккупированного Донбасса тоже могут бесплатно лечиться от коронавируса на подконтрольной территории. Такое лечение они получат, если тест подтвердится на КПВВ или по месту прибытия.

Как пишет RegioNews, об этом дискуссии "Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на востоке Украины" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, люди, которые приезжают на КПВВ, могут сделать тесты на COVID в сервисной зоне. При отрицательном тесте не требуется изоляция, и информация об этом поступит в приложение "Вдома". Если нет возможности установить приложение, их направляют в обсерватор на 14 дней.

"Если это (болезнь, - ред.) будет обнаружено, они будут получать бесплатное лечение на территории Украины. Если симптомы болезни не будут обнаружены, граждане могут свободно передвигаться по территории", - сказал Ляшко.

При этом есть возможность не сдавать тест на месте, а отправиться в пункт назначения, указанный в приложении, и уже там сдать тест.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине хотят в четыре этапа вакцинировать людей от COVID-19.

Также стало известно, что в Украине появится сайт для записи на COVID-вакцинацию.

коронавирус ОРДЛО Украина вакцина Минздрав

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