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03 лютого 2021, 15:32 34

В Україні підвищать зарплати вчителям: стало відомо, на скільки

03 лютого 2021, 15:32 34
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Зараз посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду становить 2 225 гривень
Зараз посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду становить 2 225 гривень
Фото: КМУ
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Міністерство освіти і науки України підготувало проект наказу про підвищення посадового окладу працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ у 2021 році. Проект направлений на погодження профспілок.

Як пише RegioNews, про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України.

"Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 1 січня 2021 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 2 670 гривень, з 1 грудня 2021 року - 2 893 гривні", - йдеться в документі.

Зараз посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду становить 2 225 гривень. Таким чином, з 1 січня оклад зросте на 20%, а з 1 грудня - ще на 8,3%. У цілому підвищення становитиме 30%.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що зарплати вчителів зростуть майже на 20% вже в січні.

Кабмін Україна зарплати гроші уряд

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