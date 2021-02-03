09:29  03 февраля
В Украине госпитализировали более двух тысяч больных с диагнозом COVID-19
08:56  03 февраля
Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения всем фигурантам
08:09  03 февраля
ООС: за сутки восемь нарушений, от пули снайпера погиб военный
UA | RU
UA | RU
03 февраля 2021, 15:32 116

В Украине повысят зарплаты учителям: стало известно, на сколько

03 февраля 2021, 15:32 116
Читайте також українською мовою
Сейчас должностной оклад работника 1-го тарифного разряда составляет 2 225 гривен
Сейчас должностной оклад работника 1-го тарифного разряда составляет 2 225 гривен
Фото: КМУ
Читайте також
українською мовою

Министерство образования и науки Украины подготовило проект приказа о повышении должностного оклада работников учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений в 2021 году. Проект направлен на согласование профсоюзов.

Как пишет RegioNews, об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

"Должностные оклады (тарифные ставки, ставки заработной платы) с 1 января 2021 года рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда - 2 670 гривен, с 1 декабря 2021 года - 2 893 гривны", - говорится в документе.

Сейчас должностной оклад работника 1-го тарифного разряда составляет 2 225 гривен. Таким образом, с 1 января оклад вырастет на 20%, а с 1 декабря - еще на 8,3%. В целом повышение составит 30%.

Напомним, ранее уже сообщалось, что зарплаты учителей вырастут почти на 20% уже в январе.

Кабмин Украина зарплаты деньги правительство

Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Телекнопки Медведчука" отключены. Что дальше
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Все публикации »
Виктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua