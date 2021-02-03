В Украине повысят зарплаты учителям: стало известно, на сколько

Сейчас должностной оклад работника 1-го тарифного разряда составляет 2 225 гривен

Сейчас должностной оклад работника 1-го тарифного разряда составляет 2 225 гривен

Фото: КМУ

Министерство образования и науки Украины подготовило проект приказа о повышении должностного оклада работников учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений в 2021 году. Проект направлен на согласование профсоюзов.

Как пишет RegioNews, об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

"Должностные оклады (тарифные ставки, ставки заработной платы) с 1 января 2021 года рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда - 2 670 гривен, с 1 декабря 2021 года - 2 893 гривны", - говорится в документе.

Сейчас должностной оклад работника 1-го тарифного разряда составляет 2 225 гривен. Таким образом, с 1 января оклад вырастет на 20%, а с 1 декабря - еще на 8,3%. В целом повышение составит 30%.

Напомним, ранее уже сообщалось, что зарплаты учителей вырастут почти на 20% уже в январе.