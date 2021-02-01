В уряді не виключають повернення України до адаптивного карантину
Зараз це питання планують більш детально вивчити
Зараз це питання планують більш детально вивчити
Кабінет міністрів розглядає можливість переходу України до адаптивного карантину. Зараз деякі регіони можуть послабити обмеження до рівня "жовтої" або "зеленої" зони.
Про це під час селекторної наради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента.
За його словами, зараз це питання планують більш детально вивчити.
"Аналіз показує, що є регіони, в яких можливе більше ослаблення карантинних заходів - до рівня, який відповідав "жовтій" та "зеленій" зонам. Уряд планує більш детально вивчити це питання та прийняти відповідне рішення", - зазначив Шмигаль.
Раніше у МОЗ сказали, за яких умов школи знову закриють на карантин.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера