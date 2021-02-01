В уряді не виключають повернення України до адаптивного карантину

Зараз це питання планують більш детально вивчити

Зараз це питання планують більш детально вивчити

Фото: flickr

Кабінет міністрів розглядає можливість переходу України до адаптивного карантину. Зараз деякі регіони можуть послабити обмеження до рівня "жовтої" або "зеленої" зони.

Про це під час селекторної наради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента.

За його словами, зараз це питання планують більш детально вивчити.

"Аналіз показує, що є регіони, в яких можливе більше ослаблення карантинних заходів - до рівня, який відповідав "жовтій" та "зеленій" зонам. Уряд планує більш детально вивчити це питання та прийняти відповідне рішення", - зазначив Шмигаль.

Раніше у МОЗ сказали, за яких умов школи знову закриють на карантин.