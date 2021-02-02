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02 лютого 2021, 11:57 98

У Києві обстріляли автівку: поліція затримала зловмисників

02 лютого 2021, 11:57 98
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Їх затримали під час спецоперації
Їх затримали під час спецоперації
Фото: Поліція
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Двоє чоловіків обстріляли автомобіль на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі Києва, зловмисників затримали під час спецоперації.

Про це повідомила поліція Києва, пише RegioNews.

Подія сталася ввечері 1 лютого. Зловмисники втекли на авто.

До спецоперації з їх розшуку залучили усі наряди та патрулі міста. Зловмисників затримали за годину в Голосіївському районі міста.

За словами керівника поліції Києва Андрія Крищенка, з їхньої машини вилучили зброю, з якої, ймовірно, чоловіки вели стрільбу.

Уночі слідчі провели обшуки за місцем проживання зловмисників та вилучили речові докази.

Також правоохоронці розшукали автомобіль, у який стріляли нападники. У результаті події ніхто не постраждав. Транспортний засіб зі слідами пострілів вилучили для проведення експертизи.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Чоловікам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Києві на Андріївському узвозі сталася смертельна різанина.

Україна стрілянина Київ автобус поліція

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