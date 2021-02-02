У Києві обстріляли автівку: поліція затримала зловмисників
Двоє чоловіків обстріляли автомобіль на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі Києва, зловмисників затримали під час спецоперації.
Про це повідомила поліція Києва, пише RegioNews.
Подія сталася ввечері 1 лютого. Зловмисники втекли на авто.
До спецоперації з їх розшуку залучили усі наряди та патрулі міста. Зловмисників затримали за годину в Голосіївському районі міста.
За словами керівника поліції Києва Андрія Крищенка, з їхньої машини вилучили зброю, з якої, ймовірно, чоловіки вели стрільбу.
Уночі слідчі провели обшуки за місцем проживання зловмисників та вилучили речові докази.
Також правоохоронці розшукали автомобіль, у який стріляли нападники. У результаті події ніхто не постраждав. Транспортний засіб зі слідами пострілів вилучили для проведення експертизи.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.
Чоловікам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що у Києві на Андріївському узвозі сталася смертельна різанина.