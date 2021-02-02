В Киеве обстреляли машину: полиция задержала злоумышленников

Их задержали во время спецоперации

Их задержали во время спецоперации

Фото: Полиция

Двое мужчин обстреляли автомобиль на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе Киева, злоумышленников задержали во время спецоперации.

Об этом сообщила полиция Киева, пишет RegioNews.

Происшествие произошло вечером 1 февраля. Злоумышленники скрылись на авто.

К спецоперации по их розыску привлекли все наряды и патрули города. Злоумышленников задержали через час в Голосеевском районе города.

По словам руководителя полиции Киева Андрей Крищенко, из их машины изъяли оружие, из которого, вероятно, мужчины вели стрельбу.

Ночью следователи провели обыски по месту жительства злоумышленников и изъяли вещественные доказательства.

Также правоохранители разыскали автомобиль, в который стреляли нападавшие. В результате происшествия никто не пострадал. Транспортное средство со следами выстрелов изъяли для проведения экспертизы.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УКУ.

Мужчинам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Андреевском спуске произошла смертельная резня.