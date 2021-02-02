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02 февраля 2021, 11:57 55

В Киеве обстреляли машину: полиция задержала злоумышленников

02 февраля 2021, 11:57 55
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Их задержали во время спецоперации
Их задержали во время спецоперации
Фото: Полиция
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Двое мужчин обстреляли автомобиль на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе Киева, злоумышленников задержали во время спецоперации.

Об этом сообщила полиция Киева, пишет RegioNews.

Происшествие произошло вечером 1 февраля. Злоумышленники скрылись на авто.

К спецоперации по их розыску привлекли все наряды и патрули города. Злоумышленников задержали через час в Голосеевском районе города.

По словам руководителя полиции Киева Андрей Крищенко, из их машины изъяли оружие, из которого, вероятно, мужчины вели стрельбу.

Ночью следователи провели обыски по месту жительства злоумышленников и изъяли вещественные доказательства.

Также правоохранители разыскали автомобиль, в который стреляли нападавшие. В результате происшествия никто не пострадал. Транспортное средство со следами выстрелов изъяли для проведения экспертизы.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УКУ.

Мужчинам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Андреевском спуске произошла смертельная резня.

Украина стрельба Киев автобус полиция

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