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01 лютого 2021, 11:36 78

У Києві на Андріївському узвозі сталася смертельна різанина: що відомо

01 лютого 2021, 11:36 78
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Рixabay
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У Києві на Андріївському узвозі чоловік з ножем під час конфлікту напав на перехожого та завдав йому смертельне поранення. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Як пише RegioNews, про це повідомляє прессслужба Національної поліції.

Зазначається, що інцидент стався у новорічну ніч, коли 37-річний потерпілий прогулювався на Андріївському узвозі. Там між ним та компанією молодих людей відбувся конфлікт.

"Один із молодиків, перебуваючи напідпитку, двічі вдарив ножем у ногу чоловіка, а потім продовжив завдавати удари руками та ногами по голові свого опонента. Потерпілого терміново госпіталізували до медичного закладу, проте чоловік помер ввечері цього ж дня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що смерть чоловіка настала внаслідок ножового поранення стегна, яке спричинило велику крововтрату.

Після цього 26-річного чоловіка, який напав на перехожого, затримали правоохоронці. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною другою статті 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в липні 2020 року на Київщині чоловік влаштував стрілянину по перехожих.

кримінал Київ поліція кримінальна справа поранення

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