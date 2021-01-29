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Бойовики тричі стріляли по позиціях українських військ із великокаліберної зброї
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29 січня 2021, 08:11 4

Бойовики тричі стріляли по позиціях українських військ із великокаліберної зброї

29 січня 2021, 08:11 4
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На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни у відповідь відкривали вогонь
На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни у відповідь відкривали вогонь
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 28 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Катеринівки противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Від початку поточної доби, 29 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, добою раніше в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід” було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС обстріл військова техніка бойовики
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