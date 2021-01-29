В уряді розповіли, як тривають перевірки приватних пансіонатів після пожежі в Харкові
В регіонах, де вже відбулася перевірка, виявлено 334 такі незаконні організації
В регіонах, де вже відбулася перевірка, виявлено 334 такі незаконні організації
Влада вже перевірила організації недержавної форми власності, які надають соціальні послуги, у 20 областях та Києві
Як пише RegioNews, про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає "ДС" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Станом на кінець учорашнього дня здійснено роботу з виявлення та перевірки організацій недержавної форми, що надають соціальні послуги, у 20 областях та Києві. Інформацію ще не надали Закарпатська, Запорізька, Київська та Одеська області", — сказала Лазебна під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
За словами посадовиці, в регіонах, де вже відбулася перевірка, виявлено 334 такі організації.
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