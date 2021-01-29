В правительстве рассказали, как продолжаются проверки частных пансионатов после пожара в Харькове

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В регионах, где уже прошла проверка, выявлено 334 такие незаконные организации
Фото из открытых источников
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Власть уже проверила организации негосударственной формы собственности, которые предоставляют социальные услуги, в 20 областях и в Киеве

Как пишет RegioNews, об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает "ДС" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на конец вчерашнего дня осуществлено работу по выявлению и проверке организаций негосударственной формы, оказывающих социальные услуги, в 20 областях и в Киеве. Информацию еще не предоставили Закарпатская, Запорожская, Киевская и Одесская области", — сказала Лазебная во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По словам чиновницы, в регионах, где уже прошла проверка, выявлено 334 такие организации.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет внедрить реестр домов для пожилых людей в Украине.

пожар

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