13:46  29 січня
Верховна Рада схвалила запуск екстреної COVID-вакцинації
09:12  29 січня
У "Слузі народу" заявляють, що до прем'єра є багато запитань щодо кадрової політики
08:11  29 січня
Бойовики тричі стріляли по позиціях українських військ із великокаліберної зброї
UA | RU
UA | RU
29 січня 2021, 13:59 21

У Кличка зробили заяву щодо подорожчання вартості проїзду у транспорті

29 січня 2021, 13:59 21
Читайте также на русском языке
Там вважають, що для цього є економічні підстави
Там вважають, що для цього є економічні підстави
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Для підвищення вартості проїзду в столичному громадському транспорті є економічні підстави.

Як пише RegioNews, про це розповів в ефірі каналу "Україна 24" заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко, коментуючи чутки про подорожчання проїзду до 20 гривень.

"Розберімось в цифрах, які фігурують у засобах масової інформації. Для мене дивно, чому пишуть 16 гривень, 20 гривень — чому відразу не 40? Чи є економічні передумови для підвищення цін? Звичайно, є — ми пережили COVID-19, розуміємо, що пасажиропотік упав, що транспорт не працював певний час. Сьогодні є обмеження за кількістю пасажирів, що перевозяться. Є підвищення мінімальної заробітної плати. Тобто економічні передумови є", — сказав він.

Чиновник розповів, чи підніметься вартість проїзду в муніципальному транспорті.

"Чи є можливість у міської влади ухвалити рішення про підняття тарифів прямо зараз? Швидше, ні, тому що ми говоримо про якусь соціальну складову і розуміємо, що 2020 і 2021 — це не найкращі роки в економічному плані для українців. Відповідно, станом на цей момент подорожчання проїзду в громадському транспорті не заплановано", — сказав він.

Водночас на приватних маршрутках проїзд може подорожчати, зазначив Бондаренко.

"Щодо приватних перевізників ситуація наступна. Дійсно є економічні підстави, і, на жаль, місто не може компенсувати збитки, які несуть приватні перевізники. Тому ми можемо говорити, що приватники будуть піднімати ціни на проїзд", — сказав він.

Він сказав, що це 10-12 гривень, у залежності від маршруту.

Раніше у Кличка вже коментували чутки про здорожчання проїзду в столичному транспорті до 20 гривень.

Україна
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua