У Кличка зробили заяву щодо подорожчання вартості проїзду у транспорті

Там вважають, що для цього є економічні підстави

Там вважають, що для цього є економічні підстави

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Як пише RegioNews, про це розповів в ефірі каналу "Україна 24" заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко, коментуючи чутки про подорожчання проїзду до 20 гривень.

"Розберімось в цифрах, які фігурують у засобах масової інформації. Для мене дивно, чому пишуть 16 гривень, 20 гривень — чому відразу не 40? Чи є економічні передумови для підвищення цін? Звичайно, є — ми пережили COVID-19, розуміємо, що пасажиропотік упав, що транспорт не працював певний час. Сьогодні є обмеження за кількістю пасажирів, що перевозяться. Є підвищення мінімальної заробітної плати. Тобто економічні передумови є", — сказав він.

Чиновник розповів, чи підніметься вартість проїзду в муніципальному транспорті.

"Чи є можливість у міської влади ухвалити рішення про підняття тарифів прямо зараз? Швидше, ні, тому що ми говоримо про якусь соціальну складову і розуміємо, що 2020 і 2021 — це не найкращі роки в економічному плані для українців. Відповідно, станом на цей момент подорожчання проїзду в громадському транспорті не заплановано", — сказав він.

Водночас на приватних маршрутках проїзд може подорожчати, зазначив Бондаренко.

"Щодо приватних перевізників ситуація наступна. Дійсно є економічні підстави, і, на жаль, місто не може компенсувати збитки, які несуть приватні перевізники. Тому ми можемо говорити, що приватники будуть піднімати ціни на проїзд", — сказав він.

Він сказав, що це 10-12 гривень, у залежності від маршруту.

Раніше у Кличка вже коментували чутки про здорожчання проїзду в столичному транспорті до 20 гривень.