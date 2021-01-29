У Кличко сделали заявление относительно подорожания стоимости проезда в транспорте

Там считают, что для этого есть экономические основания

Там считают, что для этого есть экономические основания

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Как пишет RegioNews, об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко, комментируя слухи о подорожании проезда до 20 гривен.

"Разберемся в цифрах, которые фигурируют в средствах массовой информации. Для меня странно, почему пишут 16 гривен, 20 гривен — почему сразу не 40? Есть ли экономические предпосылки для повышения цен? Конечно, есть — мы пережили COVID-19, понимаем, что пассажиропоток упал, что транспорт не работал определенное время. Сегодня есть ограничения по количеству пассажиров, перевозимых. Есть повышение минимальной заработной платы. То есть экономические предпосылки есть", — сказал он.

Чиновник рассказал, поднимется ли стоимость проезда в муниципальном транспорте.

"Есть ли возможность у городских властей принять решение о поднятии тарифов прямо сейчас? Скорее, нет, потому что мы говорим про какую-то социальную составляющую и понимаем, что в 2020 и 2021 — это не лучшие годы в экономическом плане для украинцев. Соответственно, по состоянию на данный момент подорожание проезда в общественном транспорте не запланировано", — сказал он.

В то же время на частных маршрутках проезд может подорожать, отметил Бондаренко.

"Относительно частных перевозчиков ситуация следующая. Действительно есть экономические основания, и, к сожалению, город не может компенсировать убытки, которые несут частные перевозчики. Поэтому мы можем говорить, что частники будут поднимать цены на проезд", — сказал он.

Он сказал, что это 10-12 гривен, в зависимости от маршрута.

Ранее у Кличко уже комментировали слухи о подорожании проезда в столичном транспорте до 20 гривен.