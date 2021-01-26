09:02  26 січня
Коронавірус в Україні: за добу виявили 2 779 нових випадків
12:49  26 січня
Арахамія пригрозив "слугам" виключенням, якщо не підтримають закон про референдум
17:54  26 січня
Бойовики на Донбасі сьогодні двічі гатили по позиціях ЗСУ
UA | RU
UA | RU
26 січня 2021, 18:30 212

У Кличка прокоментували чутки про здорожчання проїзду в столичному транспорті до 20 гривень

26 січня 2021, 18:30 212
Читайте также на русском языке
Питання підвищення обговорюється приватними перевізниками
Питання підвищення обговорюється приватними перевізниками
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Підвищення тарифів на проїзд у муніципальному транспорті Києва міською владою не розглядається.

Як пише RegioNews, про це в коментарі УНІАН сказала завідуюча сектором зі зв'язків з громадськістю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Ганна Голосинська, відповідаючи на прохання прокоментувати поширену деякими ЗМІ інформацію про підвищення вартості проїзду в міському громадському транспорті Києва найближчим часом.

"Підвищення тарифів на проїзд в муніципальному транспорті зараз не розглядається міською владою. Я навіть не знаю, що зараз коментувати, тому що це питання у нас не обговорювалося", - зазначила Голосинська.

Вона наголосила, що питання підвищення обговорюється приватними перевізниками через карантин.

"Але що стосується саме муніципального транспорту, то зараз питання тарифу не обговорюється, про підвищення тарифу зараз не йдеться", - зауважила Голосинська.

Нагадаємо, раніше стало відомо у яких регіонах найбільше здорожчав проїзд у громадському транспорті.

Україна тарифи КМДА проїзд
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Олександр Костенко
Борис Філатов
Всі блоги »