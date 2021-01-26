У Кличка прокоментували чутки про здорожчання проїзду в столичному транспорті до 20 гривень

Питання підвищення обговорюється приватними перевізниками

Питання підвищення обговорюється приватними перевізниками

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Підвищення тарифів на проїзд у муніципальному транспорті Києва міською владою не розглядається.

Як пише RegioNews, про це в коментарі УНІАН сказала завідуюча сектором зі зв'язків з громадськістю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Ганна Голосинська, відповідаючи на прохання прокоментувати поширену деякими ЗМІ інформацію про підвищення вартості проїзду в міському громадському транспорті Києва найближчим часом.

"Підвищення тарифів на проїзд в муніципальному транспорті зараз не розглядається міською владою. Я навіть не знаю, що зараз коментувати, тому що це питання у нас не обговорювалося", - зазначила Голосинська.

Вона наголосила, що питання підвищення обговорюється приватними перевізниками через карантин.

"Але що стосується саме муніципального транспорту, то зараз питання тарифу не обговорюється, про підвищення тарифу зараз не йдеться", - зауважила Голосинська.

Нагадаємо, раніше стало відомо у яких регіонах найбільше здорожчав проїзд у громадському транспорті.