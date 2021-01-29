13:46  29 січня
Верховна Рада схвалила запуск екстреної COVID-вакцинації
09:12  29 січня
У "Слузі народу" заявляють, що до прем'єра є багато запитань щодо кадрової політики
08:11  29 січня
Бойовики тричі стріляли по позиціях українських військ із великокаліберної зброї
UA | RU
UA | RU
29 січня 2021, 11:45 45

Стрілянина у Чернівцях: з'явилися подробиці й відео інциденту

29 січня 2021, 11:45 45
Читайте также на русском языке
Нападники в балаклавах втекли з місця пригоди на мікроавтобусі
Нападники в балаклавах втекли з місця пригоди на мікроавтобусі
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Чернівцях сталася стрілянина посеред житлових будинків.

Між водіями та пасажирами двох автівок зав’язалась суперечка, під час якої двох людей побили та підстрелили, йдеться в сюжеті ТСН, пише RegioNews.

Очевидці зняли на відео момент втечі ймовірних нападників. На кадрах з відеореєстратора видно, як чоловіки в балаклавах тікають з місця пригоди, сідають у мікроавтобус та їдуть геть. Крики та постріли чули й мешканці прилеглих будинків.

"Було два постріли. Я почув крики. Виглянув у вікно, і побачив, як хлопці в масках добивали чоловіка. Потім вони швидко втікали кудись", - розповів очевидець Андрій Мельничук.

Обставини конфлікту із застосуванням палиць і невідомої зброї з’ясовує поліція.

"Під час конфлікту були застосовані палиці та зброя невстановленого зразка. Наразі введено спеціальну поліцейську операцію з метою встановлення учасників конфлікту та їх затримання", - повідомив начальник слідчого відділу ГУ НП в Чернівецькій області Віктор Семенюк.

Нагадаємо, 28 січня у Чернівцях посеред вулиці трапилася стрілянина, є двоє поранених.

Україна кримінал стрілянина Чернівці смерті
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua