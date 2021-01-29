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29 января 2021, 11:45 45

Стрельба в Черновцах: появились подробности и видео инцидента

29 января 2021, 11:45 45
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Нападавшие в балаклавах скрылись с места происшествия на микроавтобусе
Нападавшие в балаклавах скрылись с места происшествия на микроавтобусе
Фото: Нацполиция
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В Черновцах произошла стрельба посреди жилых домов.

Между водителями и пассажирами двух автомобилей завязалась перепалка, во время которой двух людей избили и подстрелили, говорится в сюжете ТСН, пишет RegioNews.

Очевидцы сняли на видео момент побега предполагаемых нападавших. На кадрах с видеорегистратора видно, как мужчины в балаклавах бегут с места происшествия, садятся в микроавтобус и уезжают. Крики и выстрелы слышали и жители близлежащих домов.

"Было два выстрела. Я услышал крики. Выглянул в окно, и увидел, как ребята в масках добивали мужчину. Потом они быстро убегали куда-то", - рассказал очевидец Андрей Мельничук.

Обстоятельства конфликта с применением палок и неизвестного оружия выясняет полиция.

"Во время конфликта были применены дубинки и оружие неустановленного образца. Сейчас введено специальную полицейскую операцию с целью установления участников конфликта и их задержания", - сообщил начальник следственного отдела ГУ НП в Черновицкой области Виктор Семенюк.

Напомним, 28 января в Черновцах посреди улицы произошла стрельба, двое раненых.

Украина криминал стрельба Черновцы смерти
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