Стрельба в Черновцах: появились подробности и видео инцидента

Нападавшие в балаклавах скрылись с места происшествия на микроавтобусе

Нападавшие в балаклавах скрылись с места происшествия на микроавтобусе

Фото: Нацполиция

Между водителями и пассажирами двух автомобилей завязалась перепалка, во время которой двух людей избили и подстрелили, говорится в сюжете ТСН, пишет RegioNews.

Очевидцы сняли на видео момент побега предполагаемых нападавших. На кадрах с видеорегистратора видно, как мужчины в балаклавах бегут с места происшествия, садятся в микроавтобус и уезжают. Крики и выстрелы слышали и жители близлежащих домов.

"Было два выстрела. Я услышал крики. Выглянул в окно, и увидел, как ребята в масках добивали мужчину. Потом они быстро убегали куда-то", - рассказал очевидец Андрей Мельничук.

Обстоятельства конфликта с применением палок и неизвестного оружия выясняет полиция.

"Во время конфликта были применены дубинки и оружие неустановленного образца. Сейчас введено специальную полицейскую операцию с целью установления участников конфликта и их задержания", - сообщил начальник следственного отдела ГУ НП в Черновицкой области Виктор Семенюк.

Напомним, 28 января в Черновцах посреди улицы произошла стрельба, двое раненых.