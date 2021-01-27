На Запоріжжі спіймали на хабарі слідчого райуправління поліції

Це сталося під час одержання 282 тисяч гривень за зміну запобіжного заходу особі

Це сталося під час одержання 282 тисяч гривень за зміну запобіжного заходу особі

Фото з відкритих джерел

У Мелітополі правоохоронці затримали слідчого райуправління поліції під час одержання 282 тисяч гривень за зміну запобіжного заходу особі.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, пише RegioNews. "Працівник поліції вимагав та одержав неправомірну вигоду у сумі 282 тис. грн за безперешкодну зміну запобіжного заходу особі, яка перебуває під вартою за вчинення шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України), на не пов'язаний із позбавленням волі", - йдеться в повідомленні. Зловмисника було затримано під час отримання хабаря. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Нагадаємо, у Києві затримали поліцейських, які вимагали 250 тисяч неіснуючого боргу.

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