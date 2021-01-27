На Запорожье поймали на взятке следователя райуправления полиции
Это произошло во время получения 282 тысяч гривен за изменение меры пресечения человеку
Это произошло во время получения 282 тысяч гривен за изменение меры пресечения человеку
В Мелитополе правоохранители задержали следователя райуправления полиции во время получения 282 тысяч гривен за изменение меры пресечения человеку.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, пишет RegioNews.
"Сотрудник полиции требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 282 тыс. грн за беспрепятственное изменение меры пресечения лицу, находящемуся под стражей за совершение мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины), не связан с лишением свободы", - говорится в сообщении.
Злоумышленник был задержан во время получения взятки.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрания меры пресечения и отстранение от должности.
Напомним, в Киеве задержали полицейских, которые требовали 250 тысяч несуществующего долга.
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