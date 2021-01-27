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27 января 2021, 11:58 4

На Запорожье поймали на взятке следователя райуправления полиции

27 января 2021, 11:58 4
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Это произошло во время получения 282 тысяч гривен за изменение меры пресечения человеку
Это произошло во время получения 282 тысяч гривен за изменение меры пресечения человеку
Фото из открытых источников
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В Мелитополе правоохранители задержали следователя райуправления полиции во время получения 282 тысяч гривен за изменение меры пресечения человеку.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, пишет RegioNews.

"Сотрудник полиции требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 282 тыс. грн за беспрепятственное изменение меры пресечения лицу, находящемуся под стражей за совершение мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины), не связан с лишением свободы", - говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан во время получения взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрания меры пресечения и отстранение от должности.

Напомним, в Киеве задержали полицейских, которые требовали 250 тысяч несуществующего долга.

взятка
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