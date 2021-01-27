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27 січня 2021, 08:41 2826

У Києві затримали поліцейських, які вимагали 250 тисяч неіснуючого боргу

27 січня 2021, 08:41 2826
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Фото: з відкритих джерел
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У столиці правоохоронці затримали двох поліцейських, які в інтересах третьої особи вимагали 250 тисяч гривень неіснуючого боргу від керівника охоронної фірми.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Підозрювані вимагали від потерпілого "компенсацію" за начебто не виконання ним домовленостей про здійснення охорони під час збирання врожаю зерна, хоча він до цього не мав жодного відношення.

Співробітників поліції затримали після отримання частини "боргу" в розмірі 85 тисяч гривень. Під час затримання поліцейські намагалися втекти.

Прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт щодо затриманих правоохоронців. Їм загрожує до семи років за ґратами.

Нагадаємо, НАБУ затримало керівника порту "Чорноморськ” під час отримання хабара $250 тис, він вимагав кошти за погодження плану уникнення банкрутства приватної компанії.

гроші хабар поліція затримання корупція
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