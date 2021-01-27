Застройщику и другу Богдана Вавришу вручили подозрение: что известно

Вавриш заявил, что подозрение ему было вручено из-за "команды сверху"

Вавриш заявил, что подозрение ему было вручено из-за "команды сверху"

Фото: Экономическая правда

Как пишет RegioNews, об этом сам Андрей Ваврыш написал на своей странице в социальной сети Facebook, где рассказал подноготную подозрения.

По его словам, в 2006 году компания Системабуд, в которой ему принадлежала треть долей, приобрела Бориспольскую ворсовую фабрику в центре города. Оформила под собой землю, разработала проект, получила разрешение на строительство.

"Пошли в банк, договорились о финансировании, кредитной линии. Все активы, в том числе, корпоративные права, передали в залог по кредиту. Я оформил личное поручительство", — рассказывает Ваврыш.

В 2007 году на этой территории началось строительство ЖК Альта-Град, а спустя год финансовый кризис привел к остановке работ.

"Мы же охраняли объект от разворовывания, понимая, что плохие времена проходят. Будет рынок — будет и выход из ситуации. Банк все понимал, лишний раз контролировал и реагировал на экономический спад по-своему. Сведбанк ушел с рынка. Наследник, Омегабанк, не всплыл и распродал свои активы разным финкомпаниям", — говорит он.

В 2016 году, после извещения об очередном новом владельце долга, поступило предложение о его выкупе. Это сделали новые инвесторы. После этого началось достройка дома, компания урегулировала вопросы с покупателями квартир и со сложной процедурой смены должников. Строительство ЖК возобновилось, рассказывает Ваврыш.

Его название изменено на ЖК Home & Park Comfort House. Проектом предусмотрено строительство трех 17-этажных домов, собственного детского сада и парка.

"Все было так до сегодняшнего утра, когда следователи ГБР вручили мне подозрение, предоставив статус подозреваемого. Обсуждая это со следователем ГБР, я понимал, что они осознают всю нелепость ситуации. Но не могут ничего сделать, кивая на соответствующую команду сверху", — говорит Андрей Ваврыш.

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