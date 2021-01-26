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26 січня 2021, 17:34 7

На Буковині прикордонники масово хворіють на COVID-19

26 січня 2021, 17:34 7
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Наразі захворіли 9 прикордонників, у шести із них вірус вже підтверджений лабораторно
Наразі захворіли 9 прикордонників, у шести із них вірус вже підтверджений лабораторно
Фото з відкритих джерел
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У відділі прикордонної служби "Мамалига", що у Чернівецькій області, зафіксували спалах коронавірусу серед військовослужбовців. Наразі захворіли 9 прикордонників, у шести із них вірус вже підтверджений лабораторно.

Як пише RegioNews, про це "Укрінформу" повідомив керівник Новоселицької міжрайонної філії ДУ "Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України" Вадим Хмель.

"Станом на сьогоднішній ранок маємо 9 військовослужбовців із відділу прикордонної служби "Мамалига", які захворіли. У шести із них уже лабораторно підтверджено діагноз COVID-19. Інші троє мають всі клінічні ознаки цієї хвороби і лікуються як особи із підозрою на коронавірус", - сказав епідеміолог.

Він зазначив, що усі військовослужбовці цього відділу прикордонної служби перебувають на самоізоляції через можливий контакт із хворими. Наразі вони знаходяться на території прикордонного відділу.

Ще один спалах коронавірусу епідеміологи зафіксували у дитячому садку села Балківці тієї ж Мамалигівської ОТГ. Зокрема, вірус підтвердили у виховательки сільського дитсадка. Через це вихованці закладу та інші працівники, які контактували із хворою, перебувають на самоізоляції. А сам садочок закрили на карантин.

Нагадаємо, в Україні за 25 січня з діагнозом COVID-19 госпіталізували 891 хворого, було зафіксовано 133 летальних випадків.

коронавірус Україна прикордонники хвороба Чернівецька область
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