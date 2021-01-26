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26 січня 2021, 09:02 14

Коронавірус в Україні: за добу виявили 2 779 нових випадків

26 січня 2021, 09:02 14
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Одужали за минулу добу 12 538 пацієнтів
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 25 січня з діагнозом COVID-19 госпіталізували 891 хворого, було зафіксовано 133 летальних випадків.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

2779 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні. За минулу добу, 25 січня, зокрема, захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників", - зазначив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) і Харківській (207) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 197 107 осіб;
  • одужало - 965 835 осіб;
  • летальних результатів - 22 057;
  • проведено ПЛР-тестів - 6 125 257.

Нагадаємо, днями раніше в Україні було зафіксовано 2 516 нових випадків COVID-19.

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