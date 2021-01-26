Коронавірус в Україні: за добу виявили 2 779 нових випадків
Одужали за минулу добу 12 538 пацієнтів
Одужали за минулу добу 12 538 пацієнтів
В Україні за 25 січня з діагнозом COVID-19 госпіталізували 891 хворого, було зафіксовано 133 летальних випадків.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
2779 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні. За минулу добу, 25 січня, зокрема, захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників", - зазначив міністр.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) і Харківській (207) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 197 107 осіб;
- одужало - 965 835 осіб;
- летальних результатів - 22 057;
- проведено ПЛР-тестів - 6 125 257.
Нагадаємо, днями раніше в Україні було зафіксовано 2 516 нових випадків COVID-19.
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