Коронавірус в Україні: за добу виявили 2 779 нових випадків

Одужали за минулу добу 12 538 пацієнтів

Одужали за минулу добу 12 538 пацієнтів

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 25 січня з діагнозом COVID-19 госпіталізували 891 хворого, було зафіксовано 133 летальних випадків.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

2779 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні. За минулу добу, 25 січня, зокрема, захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників", - зазначив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) і Харківській (207) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 197 107 осіб;

одужало - 965 835 осіб;

летальних результатів - 22 057;

проведено ПЛР-тестів - 6 125 257.

Нагадаємо, днями раніше в Україні було зафіксовано 2 516 нових випадків COVID-19.