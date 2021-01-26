На Буковине пограничники массово болеют COVID-19

Сейчас заболели 9 пограничников, в шести из них вирус уже подтвержден лабораторно

Сейчас заболели 9 пограничников, в шести из них вирус уже подтвержден лабораторно

Фото из открытых источников

В отделе пограничной службы "Мамалыга", что в Черновицкой области зафиксировали вспышку коронавируса среди военнослужащих. Сейчас заболели 9 пограничников, в шести из них вирус уже подтвержден лабораторно.

Как пишет RegioNews, об этом "Укринформу" сообщил руководитель Новоселицкой межрайонной филиала ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины" Вадим Хмель.

"По состоянию на сегодняшнее утро имеем 9 военнослужащих отдела пограничной службы "Мамалыга", которые заболели. В шести из них уже лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. Остальные трое имеют все клинические признаки этой болезни и лечатся как лица с подозрением на коронавирус", - сказал эпидемиолог.

Он отметил, что все военнослужащие этого отдела пограничной службы находятся на самоизоляции за возможный контакт с больными. Сейчас они находятся на территории пограничного отдела.

Еще одну вспышку коронавируса эпидемиологи зафиксировали в детском саду села Балкивци той же Мамалыговской ОТГ. В частности, вирус подтвердили у воспитательницы сельского детсада. За это воспитанники учреждения и другие работники, которые контактировали с больной, находятся в самоизоляции. А сам садик закрыли на карантин.

Напомним, в Украине 25 января с диагнозом COVID-19 госпитализировали 891 больного, было зафиксировано 133 летальных случаев.