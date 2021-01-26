Более 70% людей считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении

Меньше всего украинцев уверены в правильности курса на востоке страны и Донбассе

Меньше всего украинцев уверены в правильности курса на востоке страны и Донбассе

Фото: из открытых источников

В Украине 74% граждан считают, что дела на сегодняшний день в стране, идут в неправильном направлении. Противоположного мнения придерживаются 10%, а 15,7% не смогли определиться.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает RegioNews.

Меньше всего украинцев уверены в правильности курса на востоке страны (6,6%) и на Донбассе (4,6%). Там же больше всего уверены в неправильности развития ситуации в Украине (82,6% и 90,7% соответственно) и меньше всего затруднились с ответом.

Меньше всего людей считающих, что дела в Украине движутся в неправильном направлении, на юге страны (63,6%), там же убеждены в правильности курса максимальные 15,7% респондентов.

Киевский международный институт социологии провел опрос 22 января 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий методом телефонных интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1005 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1%.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" четвертая в рейтинге партий, поддержка Зеленского тоже просела - опрос.