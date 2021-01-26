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26 января 2021, 11:57 7

На Черниговщине СБУ обнаружила хищение из военной части

26 января 2021, 11:57 7
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Для сокрытия происхождения товаров злоумышленники уничтожали аутентичные серийные номера на угнанных узлах
Для сокрытия происхождения товаров злоумышленники уничтожали аутентичные серийные номера на угнанных узлах
Фото: СБУ
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На Черниговщине контрразведчики СБУ установили, что служебные лица одной из военных частей разворовывали военное имущество на заказы представителей коммерческих структур для дальнейшей его реализации на государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса и за границу.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, пишет RegioNews.

Для сокрытия происхождения товаров злоумышленники уничтожали аутентичные серийные номера на угнанных узлах. По результатам проведения экспертных исследований их удалось идентифицировать.

В ходе проведения обысков правоохранители изъяли имущество, которое уже было реализовано и планировалось для экспорта в одну из стран азиатского региона, также обнаружен склад с украденной из воинских частей продукцией.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, на Волыни изъяли почти 200 килограммов контрабандного янтаря.

Украина криминал СБУ задержание Черниговская область
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