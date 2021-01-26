На Черниговщине СБУ обнаружила хищение из военной части

Для сокрытия происхождения товаров злоумышленники уничтожали аутентичные серийные номера на угнанных узлах

Для сокрытия происхождения товаров злоумышленники уничтожали аутентичные серийные номера на угнанных узлах

Фото: СБУ

На Черниговщине контрразведчики СБУ установили, что служебные лица одной из военных частей разворовывали военное имущество на заказы представителей коммерческих структур для дальнейшей его реализации на государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса и за границу.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, пишет RegioNews.

Для сокрытия происхождения товаров злоумышленники уничтожали аутентичные серийные номера на угнанных узлах. По результатам проведения экспертных исследований их удалось идентифицировать.

В ходе проведения обысков правоохранители изъяли имущество, которое уже было реализовано и планировалось для экспорта в одну из стран азиатского региона, также обнаружен склад с украденной из воинских частей продукцией.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, на Волыни изъяли почти 200 килограммов контрабандного янтаря.