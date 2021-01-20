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Доба на Донбасі: бойовики вели обстріл поблизу Водяного та Південного
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20 січня 2021, 08:11 24

Доба на Донбасі: бойовики вели обстріл поблизу Водяного та Південного

20 січня 2021, 08:11 24
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Бойових втрат серед українських захисників немає
Бойових втрат серед українських захисників немає
Фото: штаб ООС
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Протягом попередньої доби, 19 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь в бік наших позицій з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

В районі населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На обстріли противника українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби, 20 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше бойовики здійснили лише одне порушення перемир'я.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли
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