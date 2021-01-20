В Раде сказали, зачем в Украине создадут реестр вакцинированных от коронавируса

Начало вакцинации в Украине запланировано на вторую неделю февраля

Начало вакцинации в Украине запланировано на вторую неделю февраля

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В Украине планируют создать реестр вакцинированных от COVID-19, чтобы отслеживать количество привитых граждан и возможные осложнения, а также для внедрения электронных паспортов о вакцинации.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении главы комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья Михаила Радуцкого в Facebook.

"Будет создан реестр вакцинированных по очень многим причинам. Во-первых, мы должны знать количество вакцинированных, и без реестра это будет очень трудно сделать. Во-вторых — мы должны отслеживать осложнения, которые могут возникнуть после вакцинации. В-третьих — министерство разрабатывает возможность выдачи электронных паспортов вакцинированных", — заявил он.

Радуцкий добавил, что начало вакцинации в Украине запланировано на вторую неделю февраля. В ходе вакцинации планируют сделать прививки не менее 50% населения страны бесплатно.

Напомним, ранее стало известно, что Украину готовят к введению COVID-паспортов.