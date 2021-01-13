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13 січня 2021, 12:24 1040

В Одесі повідомили про замінування 26 дитячих садків

13 січня 2021, 12:24 1040
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Будівлі перевіряють вибухотехніки та слідчі групи
Будівлі перевіряють вибухотехніки та слідчі групи
Фото: з відкритих джерел
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В Одесі третій день поспіль повідомляють про замінування будівель. Сьогодні "замінованими" виявилися 26 дитячих будинків у трьох районах міста.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області.

Так, за даними правоохоронців, о 10:30 на електронну пошту прийшло чергове повідомлення про замінування. В ньому було написано, що заміновано приміщення обласної прокуратури, Малиновського суду, а також дитячі садки в Приморському, Малиновському та Суворовському районах. Всього - 26 садів, які саме в поліції не уточнюють.

За всіма адресами виїхали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи. За правилами, будівель повинні евакуювати всіх людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаєві "замінували" телеканал перед дебатами кандидатів на пост мера.

Одеса дитячий садок поліція ДСНС Приміщення
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