Бойовики на Донбасі один раз порушили режим "тиші"

Серед українських воїнів бойових втрат немає

Серед українських воїнів бойових втрат немає

Фото з відкритих джерел

На Донбасі з початку доби ворог один раз порушив режим тиші.

Як пише RegioNews, про це повідомляється у вечірньому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

"Протягом поточної доби, 19 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню", - сказано у зведенні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, станкового та ручного протитанкового гранатометів, а також з великокаліберного кулемета.

"На обстріл наші захисники дали противнику адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - додали у штабі.

Серед українських воїнів бойових втрат немає.



Нагадаємо, протягом попередньої доби бойовики здійснили лише одне порушення перемир'я.