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Бойовики на Донбасі один раз порушили режим "тиші"
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19 січня 2021, 18:25 4

Бойовики на Донбасі один раз порушили режим "тиші"

19 січня 2021, 18:25 4
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Серед українських воїнів бойових втрат немає
Серед українських воїнів бойових втрат немає
Фото з відкритих джерел
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На Донбасі з початку доби ворог один раз порушив режим тиші.

Як пише RegioNews, про це повідомляється у вечірньому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

"Протягом поточної доби, 19 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню", - сказано у зведенні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, станкового та ручного протитанкового гранатометів, а також з великокаліберного кулемета.

"На обстріл наші захисники дали противнику адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - додали у штабі.

Серед українських воїнів бойових втрат немає.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, January 19, 2021


Нагадаємо, протягом попередньої доби бойовики здійснили лише одне порушення перемир'я.

Донбас ООС Україна війна бойовики
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