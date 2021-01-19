Боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины"

Среди украинских воинов боевых потерь нет

Среди украинских воинов боевых потерь нет

Фото из открытых источников

На Донбассе с начала суток враг один раз нарушил режим тишины.

Как пишет RegioNews, об этом сообщается в вечерней сводке прес-центра штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 19 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказано в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, станкового и ручного противотанкового гранатометов, а также из крупнокалиберного пулемета.

"На обстрел наши защитники дали противнику адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня за украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", - добавили в штабе.

Среди украинских воинов боевых потерь нет.



Напомним, в течение предыдущих суток боевики осуществили лишь одно нарушение перемирия.