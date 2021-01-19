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Боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины"
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19 января 2021, 18:25 6

Боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины"

19 января 2021, 18:25 6
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Среди украинских воинов боевых потерь нет
Среди украинских воинов боевых потерь нет
Фото из открытых источников
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На Донбассе с начала суток враг один раз нарушил режим тишины.

Как пишет RegioNews, об этом сообщается в вечерней сводке прес-центра штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 19 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказано в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, станкового и ручного противотанкового гранатометов, а также из крупнокалиберного пулемета.

"На обстрел наши защитники дали противнику адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня за украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", - добавили в штабе.

Среди украинских воинов боевых потерь нет.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Tuesday, January 19, 2021


Напомним, в течение предыдущих суток боевики осуществили лишь одно нарушение перемирия.

Донбасс ООС Украина война боевики
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