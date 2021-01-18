В Україні подорожчають квитки на потяги: у Мінінфраструктури розповіли подробиці
Планується проведення індексації, яка мала бути зроблена ще минулого року
Планується проведення індексації, яка мала бути зроблена ще минулого року
Вартість залізничних квитків в Україні зросте на 2% вже з 1 березня 2021 року. Потім квитки дорожчатимуть щомісяця до кінця року.
Як пише RegioNews, про це міністр інфраструктури Владислав Криклій сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".
"Заплановано, що від березня щомісяця робитимуть індексацію по два відсотки", - повідомив міністр.
За його словами, два роки не проводилася індексація пасажирських перевезень "Укрзалізниці".
"Індексація планувалася у 2020 році. Але були різні коронавірусні обмеження. Зокрема, понад три місяці пасажирські перевезення були зупинені, тому не було сенсу", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниці" повернули 25% витрат за перевезення пільговиків.
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