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18 січня 2021, 13:58 9

В Україні подорожчають квитки на потяги: у Мінінфраструктури розповіли подробиці

18 січня 2021, 13:58 9
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Планується проведення індексації, яка мала бути зроблена ще минулого року
Планується проведення індексації, яка мала бути зроблена ще минулого року
Фото з відкритих джерел
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Вартість залізничних квитків в Україні зросте на 2% вже з 1 березня 2021 року. Потім квитки дорожчатимуть щомісяця до кінця року.

Як пише RegioNews, про це міністр інфраструктури Владислав Криклій сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Заплановано, що від березня щомісяця робитимуть індексацію по два відсотки", - повідомив міністр.

За його словами, два роки не проводилася індексація пасажирських перевезень "Укрзалізниці".

"Індексація планувалася у 2020 році. Але були різні коронавірусні обмеження. Зокрема, понад три місяці пасажирські перевезення були зупинені, тому не було сенсу", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниці" повернули 25% витрат за перевезення пільговиків.

Україна тарифи міністр ціна квитки
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