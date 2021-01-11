"Укрзалізниці" повернули 25% витрат за перевезення пільговиків

Загалом заборгованість місцевої влади перед "Укрзалізницею" за 11 місяців 2020 року становить близько 198 млн грн

Загалом заборгованість місцевої влади перед "Укрзалізницею" за 11 місяців 2020 року становить близько 198 млн грн

Фото з відкритих джерел

Місцеві органи влади за 11 місяців 2020 року компенсували АТ "Укрзалізниця" 24,8% витрат за пільгові перевезення пасажирів у приміському сполученні.

Як інформує RegioNews, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що у січні-листопаді 2020 року "Укрзалізниця" перевезла пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на суму 262,2 млн грн. Місцеві органи влади, які є замовниками перевезень за соціальними тарифами, компенсували компанії 24,8% цієї суми.

Загалом заборгованість місцевої влади за 11 місяців 2020 року становить близько 198 млн грн. Південно-Західній залізниці місцеві бюджети заборгували понад 62,8 млн грн, Південній – понад 47 млн грн, Львівській залізниці – 36,9 млн грн, Придніпровській – 23,8 млн грн компенсацій, Одеській – 19,6 млн грн та Донецькій залізниці – 7,8 млн грн.

Серед найбільших боржників – Харківська (36,2 млн грн), Київська (23,1 млн грн), Львівська (17 млн грн), Дніпропетровська області (17,1 млн грн) та м. Київ (27,1 млн грн).

"Такий низький рівень відшкодувань перевізнику витрат за надані послуги сповільнює розвиток приміських залізничних перевезень, обмежує можливості компанії в поліпшенні сервісу для пасажирів та оновленні рухомого складу", - зауважують в "Укрзалізниці".

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" з 2021 року підвищить вартість квитків.