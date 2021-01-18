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18 января 2021, 13:58 9

В Украине подорожают билеты на поезда: в Мининфраструктуры рассказали подробности

18 января 2021, 13:58 9
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Планируется проведение индексации, которая должна была быть сделана еще в прошлом году
Планируется проведение индексации, которая должна была быть сделана еще в прошлом году
Фото из открытых источников
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Стоимость железнодорожных билетов в Украине вырастет на 2% уже с 1 марта 2021 года. Потом билеты будут дорожать ежемесячно до конца года.

Как пишет RegioNews, об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Запланировано, что с марта ежемесячно будут делать индексацию по два процента", - сообщил министр.

По его словам, два года не проводилась индексация пассажирских перевозок "Укрзализныци".

"Индексация планировалась в 2020 году. Но были разные коронавирусные ограничения. В частности, свыше три месяца пассажирские перевозки были остановлены, поэтому не было смысла", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Укрзализнице" вернули 25% расходов за перевозку льготников.

Украина тарифы министр цена билеты
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