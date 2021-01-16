На Прикарпатті горів хімзавод: пожежу гасили півсотні рятівників

Відбулось факельне горіння піролізної печі (дихлоретан) на площі орієнтовно 45 м кв.

Відбулось факельне горіння піролізної печі (дихлоретан) на площі орієнтовно 45 м кв.

Скріншот з відео

На території ТОВ "Карпатнафтохім" у місті Калуш Івано-Франківської області в п’ятницю, 15 січня, виникла пожежа. До гасіння були долучені понад 50 осіб та 16 одиниць техніки.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, 15 січня о 14:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. До місця пожежі одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи у складі 53 осіб особового складу та 16 одиниць техніки.

Як з’ясувалося, відбулось факельне горіння піролізної печі (дихлоретан) на площі орієнтовно 45 м кв.

Завдяки діям пожежно-рятувальних підрозділів пожежу було локалізовано о 15:30, а о 15:36 - ліквідовано.

"Хімічною лабораторією ТОВ "Карпатнафтохім" проведено заміри повітря, перевищень гранично допустимих концентрацій хімічно небезпечних речовин на території та за межами підприємства не виявлено", - йдеться в повідомленні.

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