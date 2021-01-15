У Харкові горів студентський гуртожиток: евакуювали пів сотні людей
Аби повністю приборкати полумʼя, знадобилося понад пів години
Аби повністю приборкати полумʼя, знадобилося понад пів години
У Харкові 14 січня сталася пожежа в гуртожитку Харківського національного автодорожнього університету.
Як інформує RegioNews, про це йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС у Харківській області.
Рятувальників викликали до гуртожитку на вулиці Владислава Зубенка 14 січня близько пʼятій вечора. Пожежа спалахнула в одній з кімнат на четвертому поверсі девʼятиповерхової будівлі. Вогонь поширився приблизно на 5 кв. м.
Аби повністю приборкати полумʼя, знадобилося понад пів години. Вогнеборці вивели на свіже повітря 45 людей. Ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 6 січня на Івано-Франківщині горіли котеджі з 25 туристами.
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