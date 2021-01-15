У Харкові горів студентський гуртожиток: евакуювали пів сотні людей

Аби повністю приборкати полумʼя, знадобилося понад пів години

Аби повністю приборкати полумʼя, знадобилося понад пів години

Фото з відкритих джерел

У Харкові 14 січня сталася пожежа в гуртожитку Харківського національного автодорожнього університету.

Як інформує RegioNews, про це йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС у Харківській області.

Рятувальників викликали до гуртожитку на вулиці Владислава Зубенка 14 січня близько пʼятій вечора. Пожежа спалахнула в одній з кімнат на четвертому поверсі девʼятиповерхової будівлі. Вогонь поширився приблизно на 5 кв. м.

Аби повністю приборкати полумʼя, знадобилося понад пів години. Вогнеборці вивели на свіже повітря 45 людей. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 6 січня на Івано-Франківщині горіли котеджі з 25 туристами.