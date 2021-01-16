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16 января 2021, 12:17 3

На Прикарпатье горел химзавод: пожар тушили полсотни спасателей

16 января 2021, 12:17 3
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Произошло факельное горение пиролизной печи (дихлорэтан) на площади ориентировочно 45 м кв.
Произошло факельное горение пиролизной печи (дихлорэтан) на площади ориентировочно 45 м кв.
Скриншот с видео
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На территории ООО "Карпатнефтехим" в городе Калуш Ивано-Франковской области в пятницу, 15 января, возник пожар. К тушению были привлечены более 50 человек и 16 единиц техники.

Как пишет RegioNews об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, 15 января в 14:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре. К месту пожара сразу было направлено пожарно-спасательные подразделения в составе 53 человек личного состава и 16 единиц техники.

Как выяснилось, произошло факельное горение пиролизной печи (дихлорэтан) на площади ориентировочно 45 м кв.

Благодаря действиям пожарно-спасательных подразделений пожар был локализован в 15:30, а в 15:36 - ликвидирован.

"Химической лабораторией ООО "Карпатнефтехим" проведены замеры воздуха, превышений предельно допустимых концентраций химически опасных веществ на территории и за пределами предприятия не выявлено", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Харькове горело студенческое общежитие: эвакуировали пол сотни людей.

Украина пожар Ивано-Франковск спасатели ГСЧС
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