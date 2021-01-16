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Доба в ООС: проросійські бойовики поранили українського воїна
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16 січня 2021, 10:09 3

Доба в ООС: проросійські бойовики поранили українського воїна

16 січня 2021, 10:09 3
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Воїна було швидко доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога
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Протягом минулої доби, 15 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували п’ять порушень режиму припинення вогню.

Як пише RegioNews, про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поруч із населеними пунктами Гнутове і Талаківка, збройні формування Російської Федерації декілька разів відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.

Неподалік Трудівського противник здійснив у бік українських позицій кілька черг зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїна було швидко доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

Поблизу Південного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 16 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, January 15, 2021

Раніше стало відомо, що на Донбасі у 2020 році загинуло 50 українських військових.

ООС Україна бойовики військові обстріли
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