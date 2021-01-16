Сутки в ООС: пророссийские боевики ранили украинского воина

Воин был быстро доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь

Воин был быстро доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь

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В течение прошлых суток, 15 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" рядом с населенными пунктами Гнутове и Талаковка, вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Неподалеку Трудовского противник произвел в сторону украинских позиций несколько очередей из стрелкового оружия. В результате выстрелов один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воин был быстро доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Вблизи Южного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

От начала текущих суток, 16 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.

Ранее стало известно, что на Донбассе в 2020 году погибло 50 украинских военных.