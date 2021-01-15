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15 січня 2021, 10:46 8

Міжнародна організація закуповуватиме вакцини від COVID-19 для України замість "Медзакупівлі"

15 січня 2021, 10:46 8
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Купуватиме вакцини від коронавірусу британська Crown Agents
Купуватиме вакцини від коронавірусу британська Crown Agents
Фото: з відкритих джерел
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Міжнародна компанія Crown Agents здійснюватиме закупівлі вакцини від COVID-19 для України, а не державне підприємство "Медзакупівлі", яке було уповноважене на це раніше.

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Степанов, передає RegioNews.

Закупівлею вакцин від COVID-19 буде здійснювати міжнародна організація Crown Agents, вона матиме повноваження, зокрема, на укладання контрактів, відповідно до проведених Міністерством охорони здоров’я, керівництвом держави перемовин, а також логістичний супровід вантажів”, - повідомив міністр.

За його словами, "Медзакупівлі" більше не будуть займатися вакцинами від коронавірусу, бо "результати 2020 року показали, що робота ДП є вкрай неефективною з точки зору організації процесу керівництвом компанії".

Нагадаємо, раніше Державне підприємство "Медичні закупівлі України" заявило про блокування його діяльності з боку Міністерства охорони здоров’я.

У відповідь на це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що відомство змінить компанію, яка буде виконувати технічну функцію щодо закупівлі вакцин.

вакцина конфлікт финансы МОЗ Максим Степанов підприємство
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