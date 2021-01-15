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15 січня 2021, 18:16 3

З'явилося відео, як у Буковелі масово порушують локдаун

15 січня 2021, 18:16 3
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З 15 січня поліція має провести рейд по закладах гірськолижних курортів Івано-Франківської області
З 15 січня поліція має провести рейд по закладах гірськолижних курортів Івано-Франківської області
Скріншот
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У Буковелі зафіксували порушення правил посиленого карантину - в працюючому ресторані популярного гірськолижного курорту діти співали відвідувачам щедрівки, а вимога про масковий режим в закладі геть ігнорувалася.

Як пише RegioNews, відповідне відео зняли самі відпочиваючі, після чого кадри були опубліковані на Telegram-каналі Pavlovsky News.

У публікації також зазначається, що саме сьогодні заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував проведення рейду по закладах гірськолижних курортів Івано-Франківської області.

Такі перевірки, які вирішили провести 15 січня, пов'язані з безліччю повідомлень про порушення ресторанів, барів та розважальних закладів на гірськолижних курортах, пояснював санлікар.

Водночас в інтернеті з'являються численні ролики, які демонструють роботу закладів громадського харчування в "Буковелі", де відвідувачі без масок насолоджуються дитячими щедрівками та традиційним посіванням у святковий період на Старий Новий рік.

Нагадаємо, раніше у мережі показали довжелезні черги до підйомників у Буковелі.

Україна Буковель відпочинок локдаун
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