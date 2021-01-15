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15 января 2021, 18:16 28

Появилось видео, как в Буковеле массово нарушают локдаун

15 января 2021, 18:16 28
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С 15 января полиция должна провести рейд по заведениям горнолыжных курортов Ивано-Франковской области
С 15 января полиция должна провести рейд по заведениям горнолыжных курортов Ивано-Франковской области
Скриншот
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В Буковеле зафиксировали нарушение правил усиленного карантина - в работающем ресторане популярного горнолыжного курорта дети пели посетителям щедривки, а требование о масочном режиме в заведении напрочь игнорировалась.

Как пишет RegioNews, соответствующее видео сняли сами отдыхающие, после чего кадры были опубликованы на Telegram-канале Pavlovsky News.

В публикации также отмечается, что именно сегодня заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал проведение рейда по заведениям горнолыжных курортов Ивано-Франковской области.

Такие проверки, которые решили провести 15 января, связанные с множеством сообщений о нарушениях ресторанов, баров и развлекательных заведений на горнолыжных курортах, объяснял санврач.

Одновременно в интернете появляются многочисленные ролики, которые демонстрируют работу заведений общественного питания в "Буковеле", где посетители без масок наслаждаются детскими щедривками и традиционным засеванием в праздничный период на Старый Новый год.

Напомним, ранее в сети показали длиннющие очереди к подъемникам в Буковеле.

Украина Буковель отдых локдаун
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