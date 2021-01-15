В КИУ назвали самых активных лидеров фракций в 2020 году

Наименее активными являются лидеры фракций "Слуга народа" и ОПЗЖ

Наименее активными являются лидеры фракций "Слуга народа" и ОПЗЖ

Фото из открытых источников

Комитет избирателей Украины проанализировал работу народных депутатов, которые были председателями и сопредседателями парламентских фракций в Верховной Раде 2020 года. Во внимание были взяты такие показатели, как участие в голосованиях, посещение пленарных заседаний, выступления и количество зарегистрированных и принятых законопроєктів.

Как пишет RegioNews, об этом повідомила пресс-служба КИУ.

Так, самые высокие показатели работы среди лидеров фракций у Ирины Геращенко из "Европейской солидарности" и у Ярослава Железняка из "Голоса".

Геращенко имеет высокие показатели участия в голосованиях ВР и выступлений во время пленарных заседаний. В течение года она приняла участие в 78% голосований, что является самым высоким показателем среди лидеров фракций. Геращенко выступила 106 раз во время пленарных заседаний (1-е место среди лидеров фракций) и присутствовала на 86-ти пленарных заседаниях (2-е место), зарегистрировала 51 проект закона, восемь из которых были приняты (3-е место).

Железняк посетил все пленарные заседания ВР в течение года - 89 (1-е место). Народные депутаты приняли 16 проектов законов его соавторства (1-е место). В целом он зарегистрировал 103 законопроекта, принял участие в 74% голосований (3-е место), выступил в Раде 101 раз (2-е место).

"Вместе с тем отдельные лидеры фракций фактически проваливают работу по определенным направлениям. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия имеет низкие показатели участия в голосованиях Рады. За год он принял участие лишь в 54% голосований. Также низкие показатели участия в голосованиях у Юлии Тимошенко (40 %) и Юрия Бойко (15%)", - говорится в отчете.

Самые низкие - у Вадима Рабиновича из "Оппозиционной платформы - За жизнь". Сопредседатель ОПЗЖ посетил меньше всего пленарных заседаний (48 заседаний из 89), самые низкие показатели участия в голосованиях (за год принял участие лишь в 5% голосований), выступил 9 раз за год и имеет наименьшие показатели производительности законодательной работы (всего 2 проекта законов его авторства было принято).

Напомним, ранее в КИУ заявили, что "Слуга народа" уже не способна самостоятельно принимать законы.