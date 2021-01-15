Окупанти на Донбасі блокують дороги до п’яти КПВВ

Також російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 5 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію

Також російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 5 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу .

Зазначається, що фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" – щоденно та "Новотроїцьке" – у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором.

Протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби оформили у КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію – 2 615 осіб, на контрольовану територію – 2 730 осіб.

Через КПВВ "Новотроїцьке" 119 громадян та 16 транспортних засобів прослідували в бік тимчасово окупованої території Донеччини. Водночас 63 особи та 12 транспортних засобів перетнули лінію розмежування у напрямку контрольованої території.

Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 5 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр Резніков назвав причину блокування окупантами КПВВ.