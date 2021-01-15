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15 січня 2021, 13:57

Окупанти на Донбасі блокують дороги до п’яти КПВВ

15 січня 2021, 13:57
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Також російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 5 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію
Також російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 5 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію
Фото з відкритих джерел
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Російсько-окупаційні війська залишають заблокованими дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" – щоденно та "Новотроїцьке" – у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором.

Протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби оформили у КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію – 2 615 осіб, на контрольовану територію – 2 730 осіб.

Через КПВВ "Новотроїцьке" 119 громадян та 16 транспортних засобів прослідували в бік тимчасово окупованої території Донеччини. Водночас 63 особи та 12 транспортних засобів перетнули лінію розмежування у напрямку контрольованої території.

Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 5 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр Резніков назвав причину блокування окупантами КПВВ.

КПВВ
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