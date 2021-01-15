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Оккупанты на Донбассе блокируют дороги к пяти КПВВ
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15 января 2021, 13:57 7

Оккупанты на Донбассе блокируют дороги к пяти КПВВ

15 января 2021, 13:57 7
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Также российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины и 5 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию
Также российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины и 5 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию
Фото из открытых источников
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Российско-оккупационные войска оставляют заблокированными дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутове», «Майорское» и «Марьинка».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" – ежедневно и "Новотроицкое" – в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение дорожным коридором.

В течение недели военнослужащие Госпогранслужбы оформили в КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию – 2 615 человек, на контролируемую территорию – 2 730 человек.

Через КПВВ "Новотроицкое" 119 граждан и 16 транспортных средств проследовали в сторону временно оккупированной территории Донетчины. В то же время 63 человека и 12 транспортных средств пересекли линию разграничения в направлении контролируемой территории.

Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины и 5 граждан, пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Резников назвал причину блокировки оккупантами КПВВ.

КПВВ
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