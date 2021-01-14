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14 січня 2021, 18:32 16

Окупанти в Криму продають ще один відомий винзавод

14 січня 2021, 18:32 16
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Це вже третій винний завод, який виставили окупанти на продаж після анексії Криму
Це вже третій винний завод, який виставили окупанти на продаж після анексії Криму
Фото з відкритих джерел
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В окупованому Криму виставили на продаж винний завод "Коктебель". Стартова ціна становить понад 100 млн російських рублів (1,36 млн доларів).

Як пише RegioNews, відповідні дані містяться на офіційному російському сайті для розміщення інформації про проведення торгів.

Повідомляється, що на продаж виставлено 73 об'єкти винзаводу в Щебетовці, Коктебелі, Курортному, Наніковому - їх вартість оцінено у майже 81 млн рублів. Земельні ділянки оцінені ще в понад 17,35 млн рублів, рухоме майно - ще більше 2 млн.

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 20 січня, торги пройдуть 26 січня.

Відомо, що раніше кримський винзавод "Масандра" продали майже за 73 млн доларів. В українській прокуратурі заявили, що продаж заводу є військовим злочином.

У грудні 2017 року було продано кримський завод шампанських вин "Новий світ"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку окупації в Крим переселили 500 тисяч росіян.

Україна Крим окупація окупанти Завод
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