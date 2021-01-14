Оккупанты в Крыму продают еще один известный винзавод

Это уже третий винный завод, который оккупанты выставили на продажу после аннексии Крыма

Это уже третий винный завод, который оккупанты выставили на продажу после аннексии Крыма

Фото из открытых источников

В оккупированном Крыму выставили на продажу винный завод "Коктебель". Стартовая цена составляет более 100 млн российских рублей (1,36 млн долларов).

Как пишет RegioNews, соответствующие данные содержатся на официальном российском сайте для размещения информации о проведении торгов. Сообщается, что на продажу выставлено 73 объекта винзавода в Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Наниковом - их стоимость оценена в почти 81 млн рублей. Земельные участки оценены еще в более 17,35 млн рублей, движимое имущество - еще более 2 млн. Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января, торги пройдут 26 января. Известно, что ранее крымский винзавод "Массандра" продали почти за 73 млн долларов. В украинской прокуратуре заявили, что продажа завода является военным преступлением. В декабре 2017 года было продано крымский завод шампанских вин "Новый свет" Напомним, ранее сообщалось, что с начала оккупации в Крым переселили 500 тысяч россиян.

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