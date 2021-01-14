В Україні набрав чинності закон про умови створення ВЦА

ВЦА можуть утворюватися в об'єднаних територіальних громадах

ВЦА можуть утворюватися в об'єднаних територіальних громадах

Фото: УНІАН

Як пише RegioNews, вчора документ був опублікований у виданні "Голос України".

Закон говорить, що ВЦА можуть утворюватися в об'єднаних територіальних громадах. Їх можуть створювати в разі, якщо Центральна виборча комісія встановить неможливість забезпечити підготовку і проведення місцевих виборів на окремих територіях.

Такі адміністрації також утворюються на території тергромад, якщо їх сільські, селищні, міські ради та/або їх виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами повноваження, у тому числі в результаті фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень.

Керівника ВЦА населених пунктів звільняє з посади керівник відповідної обласної військово-цивільної адміністрації у разі:

порушення ним Конституції України і законів України;

втрати ним громадянства, виявлення факту подвійного громадянства;

визнання його судом недієздатним;

виїзду на проживання в іншу країну;

вступу щодо нього в законну силу обвинувального вироку суду;

порушення ним вимог щодо несумісності;

заяви про звільнення з посади за власним бажанням;

припинення повноважень відповідної ВЦА населених пунктів;

з ініціативи керівника обласної військово-цивільної адміністрації та з інших підстав, передбачених законом.

Якщо обласна ВЦА не утворилася, такого керівника звільняє глава Антитерористичного центру при Службі безпеки України. А у разі утворення ВЦА в районі проведення Операції об'єднаних сил - Командувач об'єднаних сил.

Нагадаємо, 17 грудня Рада врегулювала створення в тергромадах військово-цивільних адміністрацій.