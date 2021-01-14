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14 січня 2021, 10:40 5

В Україні набрав чинності закон про умови створення ВЦА

14 січня 2021, 10:40 5
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ВЦА можуть утворюватися в об'єднаних територіальних громадах
ВЦА можуть утворюватися в об'єднаних територіальних громадах
Фото: УНІАН
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В Україні визначили умови створення військово-цивільних адміністрацій. Сьогодні відповідний закон набрав чинності.

Як пише RegioNews, вчора документ був опублікований у виданні "Голос України".

Закон говорить, що ВЦА можуть утворюватися в об'єднаних територіальних громадах. Їх можуть створювати в разі, якщо Центральна виборча комісія встановить неможливість забезпечити підготовку і проведення місцевих виборів на окремих територіях.

Такі адміністрації також утворюються на території тергромад, якщо їх сільські, селищні, міські ради та/або їх виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами повноваження, у тому числі в результаті фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень.

Керівника ВЦА населених пунктів звільняє з посади керівник відповідної обласної військово-цивільної адміністрації у разі:

  • порушення ним Конституції України і законів України;
  • втрати ним громадянства, виявлення факту подвійного громадянства;
  • визнання його судом недієздатним;
  • виїзду на проживання в іншу країну;
  • вступу щодо нього в законну силу обвинувального вироку суду;
  • порушення ним вимог щодо несумісності;
  • заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
  • припинення повноважень відповідної ВЦА населених пунктів;
  • з ініціативи керівника обласної військово-цивільної адміністрації та з інших підстав, передбачених законом.

Якщо обласна ВЦА не утворилася, такого керівника звільняє глава Антитерористичного центру при Службі безпеки України. А у разі утворення ВЦА в районі проведення Операції об'єднаних сил - Командувач об'єднаних сил.

Нагадаємо, 17 грудня Рада врегулювала створення в тергромадах військово-цивільних адміністрацій.

Україна уряд закон законопроєкт
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