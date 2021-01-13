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13 січня 2021, 18:35 5

На Одещині вибухнув житловий будинок: двоє людей постраждали

13 січня 2021, 18:35 5
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Повідомляється про вибух газоповітряної суміші
Повідомляється про вибух газоповітряної суміші
Фото: ДСНС України
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В Одеській області в місті Білгород-Дністровський стався вибух газу в приватному будинку. В результаті дві людини були госпіталізовані у важкому стані.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався ввечері 12 січня в приватному одноповерховому будинку на вулиці Тираспольська.

"Стався вибух газоповітряної суміші з подальшим руйнуванням частини стелі, внутрішньої перегородки і частини зовнішньої стіни на площі 15 кв. м. В результаті вибуху постраждали двоє мешканців будинку, яких бригадою швидкої медичної допомоги до медичного закладу у важкому стані", - повідомили рятувальники.

Попередньою причиною вибуху називають витік побутового газу з балону.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі повідомили про замінування 26 дитячих садків.

Україна Одеса вибух рятувальники НП
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