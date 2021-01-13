На Одещині вибухнув житловий будинок: двоє людей постраждали
В Одеській області в місті Білгород-Дністровський стався вибух газу в приватному будинку. В результаті дві людини були госпіталізовані у важкому стані.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався ввечері 12 січня в приватному одноповерховому будинку на вулиці Тираспольська.
"Стався вибух газоповітряної суміші з подальшим руйнуванням частини стелі, внутрішньої перегородки і частини зовнішньої стіни на площі 15 кв. м. В результаті вибуху постраждали двоє мешканців будинку, яких бригадою швидкої медичної допомоги до медичного закладу у важкому стані", - повідомили рятувальники.
Попередньою причиною вибуху називають витік побутового газу з балону.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі повідомили про замінування 26 дитячих садків.